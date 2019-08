Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210819-796: Berufswunsch Polizei? Infoveranstaltung am 29. August

Oberbergischer Kreis (ots)

Wenn man bei der Polizei NRW für das Ausbildungsjahr 2020 noch einen der 2.500 Studienplätze für das Studium zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar ergattern möchte, muss man sich so langsam beeilen - am 8. Oktober 2019 endet die Bewerbungsfrist! Für erfolgreiche Bewerber startet das Studium dann am 01.09.2020.

Für alle, die sich über den Polizeiberuf informieren möchten oder aber Fragen zum Studium haben, bieten die Berufsberater der Oberbergischen Polizei am Donnerstag, den 29. August, in Gummersbach eine Infoveranstaltung an. Die Veranstaltung im Dienstgebäude an der Hubert-Sülzer-Straße beginnt um 16.30 Uhr und dauert etwa eineinhalb Stunden - eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Im Rahmen der Veranstaltung kann man sich natürlich auch über die einzelnen Schritte des Bewerbungsverfahrens informieren und sich benötigte Unterlagen beglaubigen lassen.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.genau-mein-fall.de oder auch per E-Mail: Personalwerbung.Oberbergischer-Kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell