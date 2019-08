Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210819-793: Autofahrerin bei Kollision an Einmündung schwer verletzt

Radevormwald (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Kaiserstraße musste am Dienstag (20. August) eine 22-Jährige aus Radevormwald mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau war mit ihrem Opel auf der Kaiserstraße in Richtung Innenstadt gefahren, als an der Einmündung mit der Uelfe-Wuppertal-Straße der 57-jährige Fahrer eines Mercedes von der Uelfe-Wuppertal-Straße nach links in die Kaiserstraße abbog. Im Einmündungsbereich prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Während der aus Halver stammende Mercedesfahrer unverletzt blieb, zog sich die junge Frau schwere Verletzungen zu; sie wurde in ein Krankenhaus nach Schwelm gebracht.

