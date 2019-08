Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200819-791: Eigentümer von Fahrrad gesucht

Radevormwald (ots)

Am 7. August hat die Polizei nach einem Zeugenhinweis in einem Waldstück an der Flurstraße in Radevormwald ein silbernes Fahrrad sichergestellt, welches dort unter einer Plane abgelegt war. Bislang konnte der Eigentümer des Rades noch nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

