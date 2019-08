Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200819-789: Jogger von PKW erfasst

Gummersbach (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 23-jähriger Jogger davongetragen, der am Montagabend (19. August) von einem abbiegenden PKW erfasst wurde. Gegen 22.05 Uhr war der in Bonn wohnende Mann auf dem Gehweg der Kölner Straße in Richtung Niedersessmar gelaufen, als er beim Überqueren der Ahestraße von dem Auto eines 25-Jährigen aus Reichshof erfasst wurde. Dieser kam aus Richtung Niedersessmar und gab an, dass er den Jogger aufgrund der schon hereingebrochenen Dunkelheit zu spät erkannt habe. Ein Rettungswagen lieferte den Jogger in ein Krankenhaus ein, wo er stationär aufgenommen werden musste.

