Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190819-787: 78-Jähriger beraubt

Waldbröl (ots)

Am Samstagabend (17. August) haben Unbekannte auf der Brölstraße einen 78-Jährigen ausgeraubt. Der Geschädigte gab an, dass er gegen 22.00 Uhr an seinem Wohnhaus an der Brölstraße niedergeschlagen worden sei und er das Bewusstsein verloren habe. Als er wieder zu sich kam, lag seine Geldbörse auf dem Boden und es fehlte Bargeld. Die weiteren Umstände des Tatgeschehens, welches erst am Sonntag der Polizei gemeldet wurde, sind zurzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell