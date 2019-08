Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180819-784: Durch Kellerfenster eingestiegen

Gummersbach (ots)

In ein Mehrfamilienhaus an der Straße "An der Schüttenhöhe" sind Unbekannte zwischen 23.30 Uhr am Freitag und 16.00 Uhr am Samstag (16./17. August) eingebrochen. Zunächst entfernten die Einbrecher das Gitter eines Kellerfensters, stiegen durch dieses in das Haus ein, in dem sie anschießend eine Wohnungstüre aufhebelten. Der Wohnungsinhaber war zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht vor Ort, so dass unklar ist, mit welcher Beute die Täter entkommen konnten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

