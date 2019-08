Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180819-782: Trickdiebe durch Hilferufe vertrieben

Engelskirchen (ots)

Durch Hilferufe hat eine 79-Jährige am Freitag (16. August) in Engelskirchen-Loope Trickdiebe vertrieben. Die Frau aus Lindlar wartete gegen 12.25 Uhr als Beifahrerin in einem Auto an der Overather Straße, während ihr Mann in einem nahegelegenen Geschäft einkaufen war. Plötzlich trat ein Mann an die Beifahrerseite und veranlasste die Frau zum Aussteigen, weil angeblich eine Katze unter dem Auto liegen würde. Gerade noch rechtzeitig bemerkte die Seniorin, dass sich eine zweite Person von der Fahrerseite her angeschlichen hatte und ihre im Auto liegende Handtasche durchsuchen wollte. Sie schrie daraufhin laut um Hilfe, was die beiden Männer zum Anlass nahmen ohne Beute zu fliehen. Die beiden Tatverdächtigen hatten nach Angaben der Geschädigten einen südländischen Hautton. Einer war etwa 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und hatte kurze dunkle Haare; er trug schwarze Bekleidung und Sandalen. Den zweiten Täter beschrieb sie als etwa 40 Jahre alt; er hatte kurze, graue Haare und führte einen Rucksack mit. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

