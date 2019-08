Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180819-780: Falscher Wasserwerker von 94-Jähriger ausgetrickst

Waldbröl (ots)

Mit der Ankündigung, dass ihr Sohn jeden Moment nach Hause kommen würde, hat eine 94-jährige Seniorin einen mutmaßlichen Trickdieb aus der Wohnung vertrieben. Gegen 13 Uhr hatte ein Unbekannter am Freitag (16. August) an der Wohnung der Seniorin in der Schladerner Straße geklingelt. Er stellte sich als Mitarbeiter des Wasserwerks vor, der die Wasserhähne im Haus kontrollieren müsse. Der 94-Jährigen kam die Angelegenheit allerdings komisch vor und begleitete den Mann auf Schritt und Tritt. Als sie vorgab, dass Ihr Sohn jeden Moment zu Besuch kommen werde, brach der Mann seinen angeblichen Kontrollgang ab und verschwand. Zum Glück hat die Seniorin toll reagiert und den Mann zudem nicht aus den Augen gelassen. Üblicherweise versuchen als Wasserwerker oder sonstige Handwerker getarnte Diebe ihre Opfer abzulenken, indem zum Beispiel in einem anderen Raum ein Wasserhahn geöffnet werden muss. Während dieser Zeit können die Diebe unbemerkt zuschlagen. Noch besser ist allerdings, fremde Personen erst gar nicht in die Wohnung zu lassen. Richtige Mitarbeiter des Wasserwerkes zum Beispiel werden sich immer vorher bei Ihnen anmelden. Taucht jemand unangemeldet bei Ihnen auf und will in Ihre Wohnung, dann stimmt in der Regel etwas nicht.

Die 94-Jährige konnte den Tatverdächtigen gut beschreiben. Er war etwa 30 - 35 Jahre alt, ca. 160 - 165 cm groß, hatte einen dicken Bauch und trug eine dunkle Hose. Unter einer dunklen Kappe waren gewellte, braune Haare, zu erkennen. Hinweise zu der Person nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

