Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schauenburg: Zu später Stunde noch auf der Baustelle - Einbrecher entpuppen sich als illegale Arbeitnehmer

Kassel (ots)

Eine Passantin stellte am sehr späten Mittwochabend im Schauenburger Stadtteil Elgershausen fest, dass vermutlich zwei Einbrecher auf einer Baustelle am Werk wären, die in dem dortigen Gebäude möglicherweise etwas klauen könnten. Eine daraufhin verständigte Polizeistreife stellte jedoch fest, dass es sich dabei nicht um Diebe, sondern um illegale Handwerker handelte.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, konnten sie gegen 23:00 Uhr in der Baustelle insgesamt fünf ukrainische Männer antreffen. Offensichtlich wollten sie aber nichts klauen, sondern waren zu später Stunde noch fleißig am Arbeiten, aber vermutlich illegal. Da keiner der Männer deutsch sprach und es sich nach ersten Erkenntnissen um illegal in Deutschland aufenthältliche Ukrainer im Alter zwischen 20 - 30 Jahren handelte, nahmen sie die fünf Männer vorläufig fest. Anschließend wurden sie in das Polizeigewahrsam gebracht, bis sie an die zuständige Behörde, in diesem Fall der Zoll, übergeben werden konnten.

Gegen die Männer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt und gegen den Bauherren ein Strafverfahren wegen "Schwarzarbeit" eingeleitet.

