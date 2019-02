Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Bei Rot über die Ampel gefahren und Unfall verursacht- Dunkler BMW mit HR-Kennzeichen und Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Als am gestrigen Nachmittag im Kasseler Stadtteil Waldau ein BMW-Fahrer die für ihn geltende rote Ampel missachtete und von der Nürnberger Straße auf die B 83 einfuhr, musste ein anderes Auto ausweichen und verursachte dadurch einem Verkehrsunfall mit einem Dritten. Der bislang unbekannte Verkehrsrowdy fuhr indes unbeeindruckt weiter. Zu diesem Fall der Unfallflucht sucht die Polizei nun Zeugen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hielten der aus der Schwalm stammende 38-jährige Fahrer eines Audi A6 Avant und der aus Schauenburg stammende 52-jährige Fahrer eines Skoda Octavia zunächst an der dortigen Kreuzung regulär an, da das Lichtzeichen für sie rot zeigte. Als beide anschließend bei grün weiterfuhren, kam von links aus der Nürnberger Straße ein dunkler BMW Kombi, der mutmaßlich seine rote Ampel missachtete und auf die Hauptstraße einbog. Um eine seitliche Kollision mit ihm zu vermeiden, musste der Audi nach rechts ausweichen. Dabei traf er mit seinem Fahrzeugheck jedoch die Fahrzeugfront des neben ihm fahrenden Skoda Octavia. Der BMW fuhr trotz seiner Beteiligung an diesem Unfallgeschehen weiter. Die Geschädigten konnten an dem BMW noch das Teilkennzeichenn "HR-..." erkennen und als folgende Buchstabenkombination möglicherweise "WK" benennen.

Die Unfallfluchtermittler der Kasseler Polizei fragen nun, wer den Unfall beobachtet hat oder weiß, wem der beteiligte BMW gehört. Zeugen des Unfallgeschehens, bittet die Kasseler Polizei sich telefonisch unter 0561 - 9100 zu melden.

Marcus Weber Pressestelle Tel.: 0561 - 910 1020

