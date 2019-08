Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180819-779: Alkoholisiert mit dem Gegenverkehr kollidiert

Wiehl (ots)

Beim Abbiegen ist in Weiershagen eine 42-Jährige Autofahrerin mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen; da sie unter Alkoholeinfluss stand, behielt die Polizei ihren Führerschein ein. Gegen 18.40 Uhr am Samstag (17. August) wollte die Frau aus Richtung Bielstein kommend von der Weiershagener Straße nach links in die Forster Straße abbiegen. Dabei passierten ihr aber gleich zwei Missgeschicke. Zu einen bog sie vor der dortigen Verkehrsinsel und somit zu früh ab, so dass sie auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geraten wäre. Dazu kam es aber nicht mehr, weil die Frau zuvor mit einem ihr auf der Weiershagener Straße entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Es entstand erheblicher Sachschaden, doch zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Weil die 42-Jährige aus Wiehl deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, ließ die Polizei ihr eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmte den Führerschein.

