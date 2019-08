Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180819-781: Tankstelle überfallen

Waldbröl (ots)

Kurz nach 23 Uhr hat am Samstagabend (17. August) ein unbekannter Mann eine Tankstelle auf der Brölstraße überfallen. Der Mann war mit einer Pistole bewaffnet im Verkaufsraum der Tankstelle erschienen und erbeutete bei dem Überfall Bargeld, welches er in einen mitgeführten, dunklen Rucksack steckte. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 190 cm großen, stabil gebauten Mann, der nahezu komplett dunkel gekleidet war und sein Gesicht vermummt hatte. Nach dem Überfall verließ er die Tankstelle in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990 oder auch per Email an: poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de

