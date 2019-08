Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180819-783: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Engelskirchen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18. August) musste ein 25-Jähriger im Krankenhaus behandelt werden, nachdem er gegen 03.40 Uhr in Engelskirchen-Loope in eine Auseinandersetzung verwickelt war. Der Mann aus Overath gab der Polizei gegenüber an, dass er im Bereich des dortigen Badestrandes (Loopacabana) auf vier Unbekannte getroffen sei. Nachdem er zunächst aus der Gruppe heraus angepöbelt worden sei, entwickelte sich ein Auseinandersetzung, in dessen Verlauf die vier Männer auf ihn eingeschlagen und -getreten haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

