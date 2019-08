Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200819-790: Vandalen an Morsbacher Schule unterwegs

Morsbach (ots)

An einer Schule an der Hahner Straße in Morsbach haben am Sonntag oder Montag (18./19. August) Randalierer gewütet. Die Unbekannten drangen zunächst in einen Kellerraum ein, wo sie einen Feuerlöscher aus der Halterung nahmen. Mit diesem zogen sie anschließend über das Schulgelände und beschädigten drei Glasscheiben, zwei Außenleuchten sowie eine Warnleuchte der Chlormessanlage am Hallenbad. Daneben wurden bei der Polizei am Montag noch die Beschädigung einer Scheibe am Rathaus sowei bei einem Discounter in der Straße Zur Hoorwiss angezeigt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

