Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 22.07.2019

Goslar (ots)

Pressebericht vom 22.07.2019

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Am 21.07.2019, um 21.05 Uhr, fanden Fußgänger in 38723 Seesen, zwischen der Schildbergschule und der Straße An der Ziegelei, auf einem dortigen Trampelpfad, einen größeren Käfig mit einem darin befindlichen Kaninchen. Der Eigentümer konnte nicht ermittelt werden. Die Polizei Seesen leitete zunächst gegen Unbekannt ein Ermittlungsverfahren gegen das Tierschutzgesetz ein und gab das Tier samt Käfig in gute Hände. Ein Öffentlichkeitsaufruf via Social Media nach dem Eigentümer wurde veranlasst.

Die Polizei Seesen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wer zu dem Eigentümer Hinweise machen könnte.

- Eisner, PHK -

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell