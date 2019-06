Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen im Straßenverkehr

Gronau (ots)

In der Nacht zum Sonntag kontrollierten Polizeibeamte in Gronau einen 41-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich an dem Fahrzeug ein ungültiges Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 befand. Weiterhin konnte der 41-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, er besaß lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung. Ein Drogenvortest bestätigte zudem den Verdacht der Beamten, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Sie untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem 41-Jährigen eine Blutprobe.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell