Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher erbeuten Tresor

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag drangen in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 05.30 Uhr bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte an der Neustraße ein. Die Täter hebelten zunächst die Eingangstür und im Inneren eine weitere Tür auf, bevor sie sich an einem Tresor mit Bargeld zu schaffen machten. Da sie diesen kurzerhand mitnahmen, benutzten die Täter für den Abtransport vermutlich ein Fahrzeug.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

