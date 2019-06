Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Shishabar

Borken (ots)

Bargeld erbeuteten bisher unbekannte Täter bei einem Einbruch in der Nacht zum Sonntag in eine Shishabar an der Johann-Walling-Straße. Wie die Täter zwischen 03.00 Uhr und 03.20 Uhr ins Innere gelangten, steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

