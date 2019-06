Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kontrolle verloren und durch Mauer gefahren

Rhede (ots)

Am Sonntag, gegen 22:45 Uhr, befuhren drei 21, 25 und 29 Jahre alte Männer aus Rhede mit ihren Pkw die Gronauer Straße. Hierbei fuhren sie mit überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander her und überholten sich gegenseitig. Bei diesen Fahrmanövern verlor der 29 Jahre alte Mann die Kontrolle über seinen Pkw, überfuhr eine Mittelinsel, touchierte eine Straßenlaterne , durchbrach eine Grundstücksmauer und kam im Vorgarten eines Anwohners zum Stillstand. Hierbei zog sich der 29-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 02871-2990 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Klaus Thesing

Kreispolizeibehörde Borken



http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell