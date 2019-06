Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borkenwirthe/Burlo - Brandstiftung auf der Henleinstraße

Borkenwirthe/Burlo (ots)

In der Nacht zum Samstag brannte gegen 02.20 Uhr auf einem Firmengelände an der Henleinstraße ein Lkw vollkommen aus. An einem weiteren Lkw brannte ein Hinterrad. Diesen konnte die Feuerwehr vor der völligen Zerstörung retten. Auch unter einem Auflieger wurden Hinweise gefunden, die eindeutig auf Brandstiftung schließen lassen. Die Kripo erschien zur Spurensicherung. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell