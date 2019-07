Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Fahrrad

Am Freitag, d. 19.07.2019, 18.55 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Radfahrer in Clausthal die Leibnizstraße in Richtung Rollplatz. Hierbei übersah er einen am Straßenrand geparkten Pkw und prallte gegen das Fahrzeugheck. Der Radfahrer verletzte sich hierbei leicht, am Pkw und seinem Fahrrad entstanden Sachschäden.

Motorradunfall

Am Samstag, d. 20.07.2019, 16.50 Uhr, befuhr ein 39 jähriger Motorradfahrer aus Osterode die Landesstraße 516 von Lauthenthal in Richtung Hahnenklee. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht und an seinem Krad entstand geschätzter Sachschaden von 2500 EUR. Als Grund für das Abkommen von der Fahrbahn nannte der Motorradfahrer, dass plötzlich das Vorderrad des Krades blockiert habe. /Krz.

