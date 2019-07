POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 21.07.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Am Samstag, 20.07.2019, gegen 15.15 Uhr, wurde der Polizei von einem Gast eines Restaurants an der Frankfurter Straße mitgeteilt, dass dieser einen Bauarbeiter beobachtet habe, der am linken Arm gut sichtbar die Tätowierung eines Hakenkreuzes mit Reichsadler trage. Bei Überprüfung erwies sich der Sachverhalt als richtig. Außerdem lag gegen den 37jährigen Seesener noch ein Haftbefehl vor. (som)

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 20.07.2019, gegen 11.00 Uhr, kam es an der Kreuzung Bismarckstraße / Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit etwa 200 Euro Sachschaden. Dabei übersah eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin, welche auf der Bismarckstraße aus Richtung Bergstraße kommend fuhr, eine 38jährige Radfahrerin aus Seesen, welche die Kreuzung von An der Landesbahn in Richtung Bahnhofstraße überqueren wollte. Bei der Kollision wurde die Radfahrerin ein Stück vorwärts geschoben, blieb aber unverletzt. Die Frau im PKW hinterließ zwar ihre Telefonnummer, entfernte sich aber anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter der Rufnummer 05381-9440 in Verbindung zu setzen. (som)

Einbruch in Wohnung

Während einer längeren Abwesenheit der Hausbewohner verschafften sich unbekannte Täter in Bornhausen, Flachsrotten, vemutlich mittels eines falschen Schlüssels Zugang in die Räumlichkeiten eines Hauses. Dort wurde die Scheibe einer Stubentür beschädigt und ein englischer Steckdosenadapter hinterlassen. Gegenstände wurden augenscheinlich aber nicht entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro (som).

