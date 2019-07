Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 20.07.2019 -Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf-

Goslar (ots)

Am Freitag, 19.07.2019, ereignete sich vermutlich in Tatzeitraum von ca. 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Mühlenstraße in Clausthal-Zellerfeld in Höhe der Einmündung zur Bestelstraße ein Verkehrsunfall. Hier fuhr ein noch unbekanntes Kraftfahrzeug gegen den Metallpfosten des dortigen Verkehrszeichens. Das Verkehrszeichen wurde durch den Verkehrsunfall gegen das dahinter befindliche Wohnhaus gedrückt. An dem Verkehrszeichen und dem Wohnhaus entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Gegen den noch unbekannten Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Polizei Oberharz bittet mögliche Zeugen, die entsprechende Unfallbeobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05323-941100 zu melden.

i.A. Schulze, PHK

