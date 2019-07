POL-GS: Pressebericht PK Seesen für Samstag, 20.07.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfallflucht: Am Donnerstag, 18.07.2019, in der Zeit von 05:55 Uhr bis 14:10 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer die linke, hintere Tür eines ordnungsgemäß abgestellten Pkw Daimler einer 26-jährigen Seesenerin. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, Parkhaus der Asklepios Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR.

Diebstahl einer Sonnenbrille: Wie der Polizei Seesen erst gestern angezeigt wurde, wurde eine 76-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims durch eine weibliche Person im Steinwaypark angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Im Zuge dessen, versuchte die Frau vergeblich die Geldbörse der älteren Dame zu entwenden. Wenig später musste die Rentnerin jedoch feststellen, dass ihre Sonnenbrille nicht mehr in der Tasche war. Die Dame beschreibt die mutmaßliche Täterin als ca. 27 Jahre alt, bekleidet mit einer blauen, halb zerrissenen Jeans-Hose und südländischem Aussehen. Die junge Frau habe gebrochen deutsch gesprochen. Wer Hinweise zur Tat oder zur Täterin geben kann, möge sich mit der Polizei Seesen in Verbindung setzen.

Diebstahl einer Geldbörse: Am Freitag, 19.07.2019, gegen 20:30 Uhr, wurde einer 52-jährigen Frau aus Soltau die Geldbörse in einem Supermarkt in der Braunschweiger Straße in Seesen entwendet. Das mutmaßliche Täterpärchen beschreibt die Frau als ca. 50 Jahre alt mit südländischem Aussehen und schlank. Der Mann soll einen Oberlippenbart getragen haben und die Frau sei ca. 160cm groß. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR. Zeugen, mögen sich bei der Polizei in Seesen melden.

