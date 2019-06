Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchversuch in Reisebüro

Hildesheim (ots)

Sarstedt-Steinstraße (al) Zwischen dem 26.06.19, 20 Uhr und 29.06.19, 19:20 Uhr hat ein bisher unbekannter Täter versucht, sich in Sarstedt in der Steinstraße mittels roher Gewalt Zutritt zu einem Reisebüro zu verschaffen. Der Versuch misslingt, es bleibt jedoch ein Schaden von ca. 500 EUR an der Eingangstür. Wer der Polizei Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 05066-9850 zu melden.

