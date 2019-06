Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Vereinsgaststätte

Hildesheim (ots)

Giesen/Emmerke (al) In dem Zeitraum vom Freitag, 28.06.19, 18 Uhr zu Samstag, 29.06.19, 10:30 Uhr verschaffen sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Gaststättenbereich eines Vereins an der Sportallee. Aus dem Clubraum wird diverses Inventar, darunter auch Kühlgeräte und Unterhaltungselektronik, in einem Gesamtwert von ca. 2700 EUR entwendet. Aufgrund der Vielzahl und Größe der entwendeten Gegenstände müssen die oder der Täter einen Transporter oder Lieferwagen genutzt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt 05066-9850 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell