Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Harsum (Ko). Am 28.06.2019, ist es in dem Zeitraum von 15:20 Uhr bis 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Baumarktes (ehemals Netto) in der Straße Morgenstern in Harsum gekommen. Bei diesem Unfall wurde ein geparkter VW Beetle beschädigt. Bei dem verursachenden PKW handelte es sich um einen roten VW mit "Hildesheimer Kennzeichen".Der Verursacher hat sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, zu melden.

