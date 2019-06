Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an einem Pkw in der Engen Straße in Elze

Hildesheim (ots)

(bur) In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 28/29.06.2019 warfen unbekannte Täter Schieferplatten auf einen schwarzen Mercedes einer 58 jährigen Elzerin. Diese hatte ihr Fahrzeug am Freitag vor dem Haus in der Engen Straße Ecke Hauptstraße gegen 12:00 Uhr abgestellt und den Schaden am Samstag um 09:30 Uhr bemerkt. Die Schadenshöhe beträgt ca 500 Euro. Das Polizeikommissariat Elze hat die Anzeige aufgenommen und bittet darum, dass mögliche Zeugen sich unter der T. 05068-93030 melden mögen.

