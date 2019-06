Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Sachbeschädigung Schaukasten

Freiburg (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch (04./05.06.2019)wurde der Schaukasten der Adventgemeinde in der Bahnhofstraße in Neustadt durch Einschlagen der Scheibe mutwillig beschädigt. Weiter wurden Halterungen für Flyer weggerissen. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 300 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360,

