POL-GS: Verkehrsunfall mit brennedem Pkw auf der B 241, Goslar

Goslar (ots)

Am 20.07.19, gegen 05.00 Uhr kam es auf der B 241, von Goslar in Fahrtrichtung Vienenburg zu einem schweren Verkehrsunfall in Höhe der Abfahrt Wöltingerode. Der vermutlich alleinbeteiligte Pkw kollidierte nach ersten Erkenntnissen vermutlich mit einem Baum und fing Feuer.

Die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen dauern noch an. Die B 241 ist in dem Bereich zwischen der Kreuzung Probsteiburg und Wöltingerode voll gesperrt.

Es wird nachberichtet.

