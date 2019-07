Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 19.07.2019

Goslar (ots)

Unfall mit Fahrschulwagen und leichtverletzten Personen

Am Fr., 19.07.2019, 12.10 Uhr, befuhr ein Fahrschulwagen mit einer 33-jährigen Fahrschülerin aus Clausthal-Zellerfeld die Braunschweiger Str. in Langelsheim, i.R. Bredelem. Als sie den Pkw Seat verkehrsbedingt anhielt, erkannte dies ein nachfolgender 58-jähriger Sattelzugfahrer aus Halberstadt zu spät und fuhr auf den Fahrschulwagen auf. Hierbei wurden die Fahrschülerin und der 66-jährige Fahrlehrer leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca 4000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell