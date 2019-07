Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030719-626: Dieseldiebe - Zeugen beobachten weißen Sprinter

Engelskirchen (ots)

Diesel und Add-Blue haben Kriminelle vergangene Nacht in Engelskirchen-Hardt aus einem Lkw gezapft. Der Lkw parkte zur Tatzeit zwischen 20 Uhr am Dienstag und 3:30 Uhr am Mittwoch (3. Juli) auf der Olpener Straße. Etwa 350 Liter Diesel sowie 30 Liter Add-Blue zapften die Diebe ab. Ein Zeuge beobachtete um 3:30 Uhr einen weißen Sprinter, der sich vom Tatort entfernte.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

