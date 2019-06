Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal- Waldniel: Versuchte Brandstiftung an Schule - Polizei sucht Zeugen

Schwalmtal- Waldniel (ots)

Wie der Polizei heute angezeigt wurde, haben Unbekannte zwischen Sonntag, 15.30 Uhr und Montag, 07.00 Uhr versucht, ein Feuer an der Janusz-Korczak-Realschule in Waldniel zu legen. Die Täter schoben unter anderem einen Container vor den Haupteingang der Schule auf der Turmstraße und versuchten, diesen anzuzünden. Der Versuch schlug glücklicherweise fehl. Wäre dies gelungen, hätte ein Feuer möglicherweise auf das Schulgebäude übergreifen können, so die Einschätzung der Ermittler. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Nummer 02162/377-0. /wg (749)

