POL-ME: Schneller Erfolg und das Ende einer Öffentlichkeitsfahndung - Ratingen - 1904173

Mettmann (ots)

Mit unserer Pressemitteilung / ots 1904165 vom 26.04.2019 berichteten wir zum wiederholten Mal zu einer Sexualstraftat, die sich am 24.04.2019, gegen 18.00 Uhr, in den Geschäftsräumen des Ratio SB WARENHAUS in Ratingen ereignete. Mit dem durch richterlichen Beschluss freigegebenen Fotomaterial starteten wir dazu eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter.

Schon bis zum Samstagmittag des 27.04.2019 gingen daraufhin diverse Zeugenhinweise ein, die alle auf einen 59-jährigen Mann aus Ratingen hinwiesen. Mit Hilfe dieser Hinweise konnte der Tatverdächtige identifiziert und zwischenzeitlich auch angetroffen werden. Zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen macht er aktuell noch keine Angaben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in Ratingen dauern weiter an.

Damit kann aber die polizeiliche Öffentlichkeitsfahndung mit einem Erfolg beendet werden. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen, die zu diesem Fahndungserfolg beigetragen haben. Die Medien werden gebeten, dass zur Öffentlichkeitsfahndung verbreitete Bildmaterial nicht weiter zu veröffentlichen, es steht dafür nun ausdrücklich nicht mehr zur Verfügung (daher haben auch wir unsere Bezugs-Pressemitteilung mit Fotomaterial aus dem Presseportal gelöscht).

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

