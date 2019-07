Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Holzpalette auf Bahnstrecke in Bremerhaven gelegt

Bremen (ots)

03.07.2019 / 17:20 Uhr

Unbekannte Täter haben in Bremerhaven eine Holzpalette auf ein Bahngleis gelegt. Das Hindernis wurde am Mittwochnachmittag gegen 17:20 Uhr von einem noch unbekannten Zug überfahren. Der Tatort befindet sich zwischen den Straßen `Am Leher Güterbahnhof´ und `Am Wischacker´.

Der Streckenverlauf ist wegen des nahen ehemaligen Güterbahnhofgeländes gut einsehbar: Der oder die Täter könnten zuvor mit der Palette von Anwohnern bemerkt worden sein. Zunächst hatten Bundespolizisten einen 26-jährigen Mann in der Nähe des Tatortes überprüft. Es ist unklar, ob er weiterhin unter Verdacht steht.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0421 / 162 995

