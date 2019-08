Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210819-792: Zeugen nach Raubüberfall auf Taxifahrerin gesucht

Bergneustadt (ots)

Am vergangenen Samstag (17. August) haben zwei unbekannte Täter im Bereich Olpe eine Taxifahrerin aus dem Oberbergischen Kreis überfallen. Die beiden Täter waren etwa gegen 18.30 Uhr in Bergneustadt-Wiedenest in Höhe der Bushaltestelle Olper Straße / Zum Hornbruch in das Taxi, einen weißen Opel Astra Kombi, gestiegen. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die die Personen vor der Fahrt mit dem Taxi gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761 92690. Die Pressemeldung der Polizei Olpe finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/4351543

