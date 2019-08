Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210819-795: Festnahme nach Einbruch in Spielwarengeschäft

Waldbröl (ots)

Kurz nach 21 meldeten Zeugen Uhr am Dienstag (20. August) einen Geschäftseinbruch auf der Kaiserstraße in Waldbröl. Sie hatten einen Mann beobachtet, der die Glastüre eines Spielwarengeschäftes zerstört und anschließend das Geschäft betreten hatte. Durch die Polizei konnte im Geschäft ein stark betrunkener 33-Jähriger aus Nümbrecht angetroffen werden, der sich offenbar an den Glasscherben so tiefe Schnittverletzungen zugezogen hatte, dass er zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach seiner ärztlichen Versorgung und der Entnahme von Blutproben verbrachte er den Rest der Nacht in einer Polizeizelle. Im Geschäft fand die Polizei einen Rucksack des Verdächtigen auf. Hierin befand sich die zum Abtransport bereitgelegte Beute in Form eines Stofftieres, einer Tasse mit dem Vereinssymbol eines Fussballvereins und einem Schlüsselanhänger.

