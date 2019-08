Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach für das Wochenende 02.08.2019 - 04.08.2019

Andernach (ots)

Verkehrsunfälle

Im Berichtszeitraum ereigneten sich insgesamt 16 Unfälle. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

Am 02.08.19 gegen 06:00 Uhr ereignete sich im Bereich der Firma Teddox, Auf dem Hahnenberg, in Mülheim-Kärlich eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellter PKW vermutlich durch eine Sattelzugmaschine beim Vorbeifahren erheblich beschädigt. Der PKW wurde durch den Aufprall mehrere Meter weit mit geschliffen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden erbeten.

Sonstiges

Am 02.08.19 gegen 15:50 Uhr wurde ein 19 jähriger Mann aus der VGV Weißenthurm Opfer eines Diebstahls. Im Bereich Breite Straße in Andernach wurde diesem aus einer Gruppe Jugendlicher heraus eine Soundbox der Marke JBL entwendet. Eine männliche Person aus der Gruppe ging hierbei auf den Geschädigte zu und nahm diesem den Lautsprecher ohne Anwendung von Gewalt einfach weg. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Etwaig dürfte dem gleichen Täter ein Raubdelikt im selbigen Zeitraum zuzuordnen sein. In der Salentinstraße in Andernach ging hierbei der Täter auf den 15 jährigen Geschädigten aus der VGV Pellenz zu und entriss diesem gewaltsam ein Smartphone. Aus Angst vor Repressalien wehrte sich der Geschädigte nicht. Der Täter ging danach unbeirrt mit der Beute weiter.

Selbst die Polizei scheint vor Langfingern nicht gefeit zu sein. Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in Andernach in der Kurt-Schumacher Straße am 03.08.19 gegen 02:00 Uhr, wurde am Streifenwagen das fordere Behördenkennzeichen aus der Halterung gerissen und entwendet. Auch hier dauern die Ermittlungen an.

Am 03.08.19 gegen 04:00 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein LKW als Geisterfahrer auf der B9 gemeldet. Dieser befuhr die Bundesstraße aus Richtung Koblenz kommend in Richtung Andernach. Hierbei kam es im Verlauf zu Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern und den eingesetzten Beamten. Durch Errichtung einer Sperre im Bereich Weißenthurm konnte der 84 jährige gebrechliche und geistig verwirrte Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen schließlich aufgehalten werden. Zu einem Personen-/Sachschaden kam es glücklicherweise nicht.

Am 04.08.19 gegen 00:45 Uhr musste die Polizei Andernach einen 27 jährigen Neuwieder Randalierer in der Ortslage Weißenthurm in Gewahrsam nehmen. Dieser hatte zuvor auf einem Parkplatz aus unerklärlichen Gründen sein eigenes Fahrzeug demoliert. Da er androhte weitere Fahrzeuge zu beschädigen, wurde er vorübergehend auf die Dienststelle verbracht und einer Zelle zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach, i.A. PHK Bauerfeind



Telefon: 02632-9210

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell