Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch

Koblenz (ots)

Am Freitag wurde ein Einbruch in der Mendelssohnstraße gemeldet. Unbekannte Täter hatten zwei Türen gewaltsam aufgehebelt und konnten so in zwei angrenzende Büroräume gelangen. Durch einen Nachbarn, der verdächtige Geräusche wahrgenommen hatte, konnte die vermeintliche Tatzeit auf Donnerstag, zwischen 22:30 und 23:00 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise nimmt die Polizei Lahnstein (Tel.: 02621/9130) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-9130





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell