Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210819-794: Schwarzer BMW X6 gestohlen

Gummersbach (ots)

Einen schwarzen BMW X6 haben Unbekannte am Dienstagnachmittag (20. August) in der Madame-Curie-Straße gestohlen. Der BMW mit den Kennzeichen GM-AS 8008 war dort auf dem Grundstück eines Hauses geparkt und ist in der Zeit zwischen 16.30 und 18.00 Uhr abhandengekommen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

