POL-MI: Kleintransporter übersehen - zwei Verletzte

Bei dem Unfall an der Abfahrt der B 65 zogen sich zwei Personen Verletzungen zu. Foto: Polizei Minden-Lübbecke Bild-Infos Download

Porta Westfalica (ots) - Im Feierabendverkehr ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Hausberger Straße in Höhe der Abfahrt von der B 65 ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Autofahrerin sowie der Fahrer des Kleintransporters verletzten sich hierbei und wurden mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt. Die Straße war während der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme für rund anderthalb Stunden komplett gesperrt.

Gegen 16 Uhr befuhr die Frau aus Porta Westfalica mit ihrem Skoda die Abfahrt der B 65 aus Richtung Bückeburg kommend. In Höhe der Hausberger Straße verlangsamte sie ihre Fahrt und bog anschließend nach links in Richtung Porta Westfalica ab. Zeitgleich befuhr ein Mindener samt Beifahrer (26) mit dem Kleintransporter die Hausberger Straße in Richtung Minden. Der 30-Jährige leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern und prallte frontal in die Fahrerseite des Roomsters. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde das Auto in die Leitplanke geschleudert. Da sich die Fahrertür des Autos nicht mehr öffnen ließ, musste die 23-Jährige von der Feuerwehr Porta Westfalica aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Neben den Fahrzeugen wurde auch eine Leitplanke beschädigt. Den Sachschaden taxierte man auf rund 15.000 Euro.

