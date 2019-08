Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220819-798: Ruhestörung führte zur Festnahme von gesuchtem 31-Jährigen

Waldbröl (ots)

Gegen 22.00 Uhr am Montag (19. August) rückte die Polizei zu einer Ruhestörung durch Randalierer in der Schillerstraße aus; zwar hatten die Störenfriede die Örtlichkeit schon verlassen, aber im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei einen 31-Jährigen fest, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war in der Nähe der Einsatzörtlichkeit von einer Polizeistreife mit einer Begleitperson angetroffen worden. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen und zudem Staatsanwaltschaften aus mehreren Bundesländern nach dem Mann fahndeten. Er hatte im Jahr 2018, als er noch in Morsbach gemeldet war, eine Rohrreinigungsfirma gegründet. Es dauerte nicht lange, da trafen bei der Oberbergischen Polizei über 30 Ermittlungsverfahren ein, in denen der Firma zumeist Wucher und Betrugsdelikte vorgeworfen wurden; der Mann war aber nicht mehr in Morsbach aufhältig und zwischenzeitlich von Amts wegen abgemeldet worden. Nun hat er zunächst wieder eine feste Anschrift - das Amtsgericht Waldbröl schickte den Mann in Untersuchungshaft.

