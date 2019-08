Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210819-797: Nach Unfall auf Parkplatz geflüchtet

Engelskirchen (ots)

Auf dem Parkplatz vor der Fa. Rossmann an der Gummersbacher Straße in Wiehlmünden ist am Mittwochmorgen (21. August) ein Fahrzeugführer geflüchtet, nachdem er einen geparkten PKW touchiert hatte. Die Geschädigte hatte ihren hellblauen Hyundai gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie nach 20 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fand sie an der hinteren, rechten Fahrzeugseite einen frischen Unfallschaden vor. Die Polizei sicherte bei der Unfallaufnahme schwarzen Farbabrieb, der eventuell von einem schwarzen Audi stammen könnte, der zwischenzeitlich neben dem Auto der Geschädigten geparkt hatte. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

