Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 21.02.2019, 07.00 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Eine 40-jährige Fahrzeugführerin befuhr die L509 von Landau in Richtung Offenbach. An der Ampelkreuzung in Mörlheim fuhr sie bei Grünlicht wieder an, wobei von rechts ein Fußgänger auf die Fahrbahn trat und gegen den Außenspiegel des Fahrzeugs stieß. Der Spiegel wurde hierbei beschädigt. Der Fußgänger, ein ca. 18-25 Jahre alter Mann, schwarz bekleidet, lief danach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



