Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallstatistik 2018 der Polizeidirektion Landau

Landau (ots)

Kurzübersicht

- Anzahl der Verkehrsunfälle (10.375) im Vergleich zum Vorjahr um 0,5% zurückgegangen.

- Bei 12 Unfällen kamen 13 Personen zu Tode. o Alle diese Unfälle waren außerorts und bei keinem dieser Unfälle lag eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung vor.

- Rückgang der verletzten Personen um 11%.

- Bei fast jedem vierten Verkehrsunfall handelte es sich um eine Verkehrsunfallflucht (2551), 2017 lag diese Quote bei 23 % (bei 2386 Verkehrsunfallfluchten).

- Verunglücken Kinder bei Verkehrsunfällen (101), waren sie zumeist Fahrradfahrer und hier überwiegt die Altersgruppe der 10-14-jährigen.

- Gemessen an der Gesamtzahl der Verkehrsunfälle sind in 23 % der Fälle Senioren beteiligt (2173). o Senioren sind in mehr als der Hälfte der Verkehrsunfälle auch der Hauptverursacher. Dies steigt mit zunehmenden Alter. o Im Zeitraum 2014-2017 wuchs die Senioreneinwohnerzahl um 1,06 %, die Beteiligung der Senioren an Unfällen aber um 30,8 %.

- In 82 % der Verkehrsunfälle, bei denen LKW beteiligt waren (1282), waren sie auch der Hauptverursacher. Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Getöteten und Schwerverletzten ist gleichgeblieben.

- Sind Zweiradfahrer verunfallt (303), waren sie in 59 % der Fälle Hauptunfallverursacher und hier ist die Altersgruppe der 45 - 65-jährigen ist mit deutlichem Abstand an Verkehrsunfällen des Motorisierten Zweiradverkehrs beteiligt.

- In 7% der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrradfahrern (433) handelte es sich um ein Pedelec.

- 73 % aller Verkehrsunfälle unter Alkoholeinwirkung (185) wurden mit einem PKW (mit-) verursacht. o Deutlich überrepräsentiert sind Verkehrsunfälle, in denen der Unfallverursacher eine Alkoholisierung zwischen 1,60 %o und 2,50 %o hatte.

Zu der ausführlichen Unfallstatistik der Polizeidirektion Landau gelangen sie hier: https://s.rlp.de/lTA.

Pressevertreter erhalten am Mittwoch, 06.03.2019, 14:00 - 16:00 Uhr die Gelegenheit, die Unfallstatistik mit dem Leiter der Polizeidirektion Landau, Herrn Polizeidirektor Thomas Sommerrock, zu besprechen. Um Anmeldung bis zum 04.03.2019 unter der Email-Adresse pdlandau@polizei.rlp.de wird gebeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Thomas Sewohl

Telefon: 06341-287-116

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell