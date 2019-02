Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Kleinkind schließt sich in Fahrzeug ein

Kandel (ots)

Kandel; Am 21.02.2019 wurde um 11:45 Uhr die Polizeiinspektion Wörth von einer Mutter über ein Kind in hilfloser Lage mitgeteilt. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass das 14 Monate alte Kind allein im Fahrzeug sitzend, das Fahrzeug mit Schlüssel verriegelte. Es konnte selbst die Verriegelung nicht mehr öffnen. Durch die Beamten wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Kind an die sichtlich erleichterte Mutter übergeben.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell