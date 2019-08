Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

In der Nacht zum Sonntag (25.08.) gegen 02:40 Uhr kam es in Reichshof-Schönenbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Reichshofer hatte die Schönenbacher Straße aus Reichshof-Schönenbach kommend, in Richtung Breidenbacher Straße befahren. Im Verlauf einer Rechtskurve verlor der junge Mann, vermutlich in Folge zu hohen Alkoholkonsums, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Rettungskräfte konnten den 26-Jährigen schließlich aus seinem Fahrzeug bergen und ins Krankenhaus einliefern. Der junge Mann erlitt schwerste Verletzungen. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde komplett gesperrt werden.

