Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250819-784: Nach Spiegelunfall geflüchtet

Wiehl (ots)

Ein weißer Kleintransporter ist am Freitag (23. August) auf der Kreisstraße 15 in Oberwiehl von der Unfallstelle geflüchtet, nachdem er mit dem Spiegel eines entgegenkommenden VW-Transporters zusammengestoßen war. Der VW war gegen 11.15 Uhr auf der K 15 von Oberbierenbach in Richtung Oberwiehl unterwegs, als ihm der weiße Kleintransporter entgegenkam. Während die Fahrerin des VW nach der Kollision anhielt, setzte der weiße Kleintransporter die Fahrt fort. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

