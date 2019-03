Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrecher am Werk

Prüm (ots)

Am Samstag, dem 09.03.19 kam es in Prüm zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Im Zeitraum von 13.45 bis 01.30 Uhr am frühen Sonngtagmorgen verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu Wohnhäusern in der Langemarckstraße sowie der Straße Roter Sandberg in der Abteistadt Prüm. In einem Fall erbeuteten die Täter Schmuck sowie einen geringen Bargeldbegtrag. Auch wenn die Tat schon einige Tage zurückliegt, bittet die Polizeiinspektion Prüm die Bevölkerung um Hinweise die der Aufklärung er Tat dienlich sein können. Wer hat auffällige Beobachtungen im Tatzeitaum bzw. vorher oder nachher gemacht. Wer kann Angaben zu verdächtig erscheinenden Personen oder Fahrzeugen machen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Prüm unter der Rufnummer 06551-942-0 oder per Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de entgegen.

