Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260819-788: Unfallverursacher gesucht

Hückeswagen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Unteren Straße hat sich am Sonntag (25. August) ein unbekannter Fahrzeugführer vom Unfallort entfernt. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Audi im Wendehammer der Unteren Straße abgestellt. Zwischen Mitternacht und 15.00 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen dessen Fahrertür. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

